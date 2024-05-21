Кількість вироблених в Україні FPV-дронів дозволила закрити великий дефіцит артилерії на фронті - Зеленський

Україна за останні 3-4 місяці вийшла на дуже серйозні об’єми виробництва вітчизняних FPV-дронів, що дозволило закрити великий дефіцит артилерії на фронті. Про це в інтерв’ю виданню Reuters заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Це те, що нам дуже допомогло. Збільшення виробництва вітчизняних компаній. Ми почали виробляти багато FPV (дронів - ред.) для фронтів. І це нам дуже допомогло. Близько місяця 3-4 назад ми вийшли на вже дуже серйозні об’єми. Це нам допомогло, тому що в той час у нас були великі складнощі з артилерією. Тобто, ви використовуєте FPV на фронті у великій кількості. Безумовно, що ця кількість у нас збільшилася і це закрило цей великий дефіцит артилерії

Він додав, що Україна почала виробляти велику кількість далекобійних дронів, але поки їх недостатньо.

Ми почали їх застосовувати по енергетиці рф, тому що вони нас залишають без енергетики. Я вважаю, що це дуже справедливо. Так, ми були влучні. Якість цих дронів гарна. Ми вийшли на нормальні об’єми виробництва, але грошей на це не вистачає