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Кількість вироблених в Україні FPV-дронів дозволила закрити великий дефіцит артилерії на фронті - Зеленський

Кількість вироблених в Україні FPV-дронів дозволила закрити великий дефіцит артилерії на фронті - Зеленський

Київ • УНН

 • 17773 перегляди

За останні 3-4 місяці Україна досягла дуже серйозних обсягів виробництва вітчизняних FPV-дронів, що дозволило закрити великий дефіцит артилерії на фронті.

Україна за останні 3-4 місяці вийшла на дуже серйозні об’єми виробництва вітчизняних FPV-дронів, що дозволило закрити великий дефіцит артилерії на фронті. Про це в інтерв’ю виданню Reuters заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Це те, що нам дуже допомогло. Збільшення виробництва вітчизняних компаній. Ми почали виробляти багато FPV (дронів - ред.) для фронтів. І це нам дуже допомогло. Близько місяця 3-4 назад ми вийшли на вже дуже серйозні об’єми. Це нам допомогло, тому що в той час у нас були великі складнощі з артилерією. Тобто, ви використовуєте FPV на фронті у великій кількості. Безумовно, що ця кількість у нас збільшилася і це закрило цей великий дефіцит артилерії

- сказав Зеленський.

Він додав, що Україна почала виробляти велику кількість далекобійних дронів, але поки їх недостатньо.

Ми почали їх застосовувати по енергетиці рф, тому що вони нас залишають без енергетики. Я вважаю, що це дуже справедливо. Так, ми були влучні. Якість цих дронів гарна. Ми вийшли на нормальні об’єми виробництва, але грошей на це не вистачає

- додав президент.

Нагадаємо

Зеленський заявляв, що Україна ніколи не використовувала західну зброю для нанесення ударів по росії, але ведуться перемовини з партнерами, щоб отримати таку можливість.

За тиждень "Армія дронів" знищила більше сотні окупантів і 25 російських танків20.05.24, 18:21 • 22318 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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