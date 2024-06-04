Велика Британія і Латвія оголосили тендер на закупівлю FPV-дронів для України
Київ • УНН
Великобританія і Латвія оголосили тендер на закупівлю безпілотників від західних виробників для поставок в Україну в рамках коаліції зі створення можливостей безпілотних літальних апаратів.
Велика Британія та Латвія відкрили тендер на закупівлю ударних безпілотників у рамках програми Drone Capability Coalition for Ukraine. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.
Деталі
В рамках конкурсу будуть відібрані виробники, що зможуть постачати безпілотники у великих масштабах та за доступною ціною, використовуючи переваги західної промисловості.
Цей конкурс відкритий для представників будь-якої країни, що входить до Контактної групи з питань оборони України.
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Компанії мають подати свої пропозиції до 28 червня 2024 року, які потім будуть розглянуті та оцінені членами коаліції Drone Capability Coalition. Успішні компанії отримають замовлення на постачання безпілотників в Україну.
Після отримання позитивних відгуків про використання наданих дронів виробник отримає нові - більші замовлення на FPV-дрони.
Доповнення
У британському міністерстві підкреслюють, що FPV-дрони довели високу ефективність на полі бою після повномасштабного вторгнення рф. Ці БПЛА здатні забезпечити своїм операторам ситуаційну обізнаність та можливість ефективного ураження позицій противника та бронетехніки
Очікується, що до кінця 2024 року проводитимуться додаткові конкурси FPV на основі висновків, отриманих під час цього першого тендера.
Нагадаємо
Начальник Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генерального штабу ЗСУ полковник Іван Павленко заявив, що за останній рік кількість FPV-дронів в ЗСУ збільшилася у чотири рази, а кількість БпЛА літакового типу – втричі.