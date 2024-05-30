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У Великій Британії розпустили парламент напередодні дострокових загальних виборів, призначених на 4 липня

У Великій Британії розпустили парламент напередодні дострокових загальних виборів, призначених на 4 липня

Київ • УНН

 • 20258 перегляди

Після оголошення британським прем'єром Ріші Сунаком дати дострокових загальних виборів 4 липня депутати склали свої повноваження.

Парламент Великої Британії офіційно розпущено напередодні дострокових виборів, які відбудуться 4 липня. Про це повідомляється на сайті законодавчого органу, пише УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Деталі

У Великій Британії офіційно розпустили парламент у зв'язку з майбутніми достроковими виборами, в четвер, 30 травня.

Згідно з чинним законодавством, парламент має бути розпущений за 25 робочих днів до проведення загальних виборів, які за ініціативою прем'єр-міністра Ріші Сунака мають відбутися 4 липня. Аналітики очікували, що вони відбудуться восени, проте уряд погодив більш ранню дату. Сунак минулого тижня оголосив, що король Великої Британії Карл III задовольнив його прохання розпустити парламент.

Розпуск парламенту Великої Британії автоматично означає, що всі 650 місць у його Палаті громад - нижній палаті - стають вільними. Після виборів, 9 липня, парламент збереться в новому складі для обрання спікера і приведення до присяги депутатів.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак оголосив про дострокові парламентські вибори у Великобританії, які відбудуться 4 липня, посилаючись на необхідність вибору країною свого майбутнього на тлі глобальних викликів, таких як війна в Україні та загрози екстремізму.

Ріші Сунак обіцяє повернути військову службу для 18-річних в Британії26.05.24, 09:54 • 31950 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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