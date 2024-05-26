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Ріші Сунак обіцяє повернути військову службу для 18-річних в Британії

Ріші Сунак обіцяє повернути військову службу для 18-річних в Британії

Київ • УНН

 • 31950 перегляди

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великобританії, оголосив про плани відновити обов'язкову національну службу для 18-річних, зобов'язавши їх служити в армії протягом 12 місяців або виконувати цивільні обов'язки у вихідні дні.

Глава уряду Великої Британії оголосив, що майбутній уряд консерваторів поверне обов'язкову державну службу для 18-річних. У військових силах країни потрібно буде служити протягом 12 місяців або відмовитися від вихідних для виконання цивільних обов'язків. Про це пише УНН із посиланням на The Guardian.

 Деталі

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що майбутній консервативний уряд поверне обов’язкову державну службу

Кожен 18-річний підліток повинен буде проводити час у конкурентоспроможній армії. Або пропонується присвятіть один вихідний на місяць волонтерству у "громадянській стійкості".

Сунак зауважив , що "переосмислена" схема "надасть можливості, що змінюють життя нашої молоді".

Як батько, я з нетерпінням чекаю, що мої дві доньки пройдуть свою державну службу — я думаю, вони знайдуть це винагородою (..) Бути британцем — це більше, ніж просто чекати в черзі на паспортному контролі

 - додав Сунак.

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Доповнення

На практиці буде створено королівську комісію, яка розробить нову програму національної служби, в результаті чого у вересні 2025 року розпочнеться пілотна програма, на яку можна буде подавати заявки. Однак законодавчо вона буде підкріплена Законом про національну службу.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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