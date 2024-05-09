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Петр Павел: Україна отримає першу партію артснарядів від союзників у червні

Петр Павел: Україна отримає першу партію артснарядів від союзників у червні

Київ • УНН

 • 48066 перегляди

Україна отримає першу партію з 180 000 артилерійських снарядів від союзників у червні за чеською ініціативою.

Україна отримає першу партію артилерійських снарядів, придбаних західними союзниками у межах чеської ініціативи, у червні. Про це в інтерв'ю німецькому ARD повідомив президент Чехії Петр Павел, передає УНН.

Деталі

Я і наш прем'єр-міністр Петр Фіала припускаємо, що перша партія з майже 180 000 одиниць боєприпасів буде доставлена в червні, а подальші контракти будуть укладені на п’яти-шестизначну кількість снарядів

президент Чехії Петр Павел

За словами Павела, затримки із постачанням снарядів виникли на тлі того, що "цим скористалася Росія".

Союзникам України довелося відкрито говорити про цю ініціативу, аби залучити до цих зусиль якомога більше країн, пояснив Павел, але таким чином вони також "розкрили свої карти".

Нагадаємо

У лютому Павел повідомив, що знайшов для України 800 000 снарядів, які можна придбати та доставити в Україну протягом кількох тижнів, якщо буде знайдено фінансування.

Генерал у відставці Петр Павел переміг на виборах президента Чехії28.01.23, 15:51 • 1390282 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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