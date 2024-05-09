Петр Павел: Украина получит первую партию артснарядов от союзников в июне

Украина получит первую партию артиллерийских снарядов, приобретенных западными союзниками в рамках чешской инициативы, в июне. Об этом в интервью немецкому ARD сообщил президент Чехии Петр Павел, передает УНН.

Детали

Я и наш премьер-министр Петр Фиала предполагаем, что первая партия из почти 180 000 единиц боеприпасов будет доставлена в июне, а дальнейшие контракты будут заключены на пяти-шестизначное количество снарядов президент Чехии Петр Павел

По словам Павела, задержки с поставками снарядов возникли на фоне того, что "этим воспользовалась Россия".

Союзникам Украины пришлось открыто говорить об этой инициативе, чтобы привлечь к этим усилиям как можно больше стран, пояснил Павел, но таким образом они также "раскрыли свои карты".

Напомним,

В феврале Павел сообщил, что нашел для Украины 800 000 снарядов, которые можно приобрести и доставить в Украину в течение нескольких недель, если будет найдено финансирование.

Генерал в отставке Петр Павел победил на выборах президента Чехии