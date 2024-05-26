Риши Сунак обещает вернуть военную службу для 18-летних в Британии

Глава правительства Великобритании объявил, что будущее правительство консерваторов вернет обязательную государственную службу для 18-летних. В военных силах страны нужно будет служить в течение 12 месяцев или отказаться от выходных для выполнения гражданских обязанностей. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что будущее консервативное правительство вернет обязательную государственную службу

Каждый 18-летний подросток должен будет проводить время в конкурентоспособной армии. Или предлагается посвятить один выходной в месяц волонтерству в «гражданской стойкости».

Сунак отметил, что "переосмысленная" схема "предоставит возможности, меняющие жизнь нашей молодежи".

Как отец, я с нетерпением жду, что мои две дочери пройдут свою государственную службу - я думаю, они найдут это вознаграждением (...) Быть британцем - это больше, чем просто ждать в очереди на паспортном контроле - добавил Сунак.

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Дополнение

На практике будет создана королевская комиссия, которая разработает новую программу национальной службы, в результате чего в сентябре 2025 года начнется пилотная программа, на которую можно будет подавать заявки. Однако законодательно она будет подкреплена Законом о национальной службе.

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