Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
В 2025 году Бундесверу нужны дополнительные 6,5 млрд евро - Писториус
После "выборов" враг продолжает принудительную паспортизацию на ВОТ - Федоров
Зеленский и генсек Организации американских государств обсудили подготовку Саммита мира в Швейцарии
Вступил в силу закон об е-кабинете военнообязанного: Лубинец объяснил, как он поможет военным и их семьям
На Киевщине задержали четырех наркодельцов, которые торговали кокаином
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги
Переговоры по разблокированию границы: Сольский рассказал, что не позволило сделать первый шаг
Миллионные сделки в "Укрзализныце": за Шило внесли залог
Какао теряет цену уже третий день подряд: какова причина
Услуги по питанию курсантов двух военных институтов обойдутся в 45 миллионов гривен - ГОТ заключил контракты на второй квартал
Популярные
В Киеве зафиксировали рекордную скорость ветра
Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Днепр
рф ночью повредила оборудование энергообъекта в Харьковской области, в Днепропетровской атаковала СЭС, есть жертва среди энергетиков в Сумской области - Минэнерго
россияне за сутки обстреляли 6 населенных пунктов Донетчины, предварительно - без пострадавших
Голосование Палаты представителей по помощи Украине может состояться через несколько недель или больше - Bloomberg
Публикации
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
В 2025 году Бундесверу нужны дополнительные 6,5 млрд евро - Писториус
Бундесвер нуждается в дополнительных 6,5 миллиардов евро в бюджете на 2025 год, чтобы реструктуризировать и сделать его пригодным к войне из-за растущих угроз в Европе.
После "выборов" враг продолжает принудительную паспортизацию на ВОТ - Федоров
Оккупационные российские власти усиливают принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях Запорожской области, определив 1 июля крайним сроком для получения российского паспорта.
Зеленский и генсек Организации американских государств обсудили подготовку Саммита мира в Швейцарии
Президент Зеленский обсудил с Генеральным секретарем Организации американских государств подготовку к инаугурационному Саммиту мира в Швейцарии, стремясь к широкому представительству стран Латинской Америки и рассматривая возможность проведения саммита Украина-Латинская Америка.
Вступил в силу закон об е-кабинете военнообязанного: Лубинец объяснил, как он поможет военным и их семьям
Лубинец пояснил, что закон об электронном кабинете военнообязанного упрощает процедуру получения статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибшего защитника Украины во время военного положения.
На Киевщине задержали четырех наркодельцов, которые торговали кокаином
В Киевской области задержали четырех наркоторговцев, которые продавали кокаин, каннабис, мефедрон, псилоцибиновые грибы и таблетки МДМА через Telegram, зарабатывая около 300 000 гривен в месяц.
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги
Шило, бывшего руководителя контрразведки СБУ, обвиняют в организации коррупционных схем на "Укрзализныце", но дело против него выглядит сомнительным из-за несоответствий в доказательствах и подозрений в том, что оно было организовано его влиятельными врагами, включая российских олигархов, чьи активы он помог конфисковать, и украинских олигархов, чьи схемы он разоблачил.
Переговоры по разблокированию границы: Сольский рассказал, что не позволило сделать первый шаг
Переговоры между Польшей, ЕС и профильными ассоциациями не смогли сделать первый шаг к разблокированию границы из-за разногласий между польскими ассоциациями, некоторые из которых в последний момент выступили против предложенного решения, несмотря на то, что изначально достигли консенсуса.
Миллионные сделки в "Укрзализныце": за Шило внесли залог
Бывший советник Офиса президента и сотрудник СБУ Артем Шиль был освобожден под залог в 30 миллионов гривен после того, как его обвинили в руководстве организованной группой, которая растратила 94,8 миллиона гривен при закупке трансформаторов в условиях военного положения.
Какао теряет цену уже третий день подряд: какова причина
Фьючерсные цены на какао упали на 8% за три дня после достижения рекордных 10 тыс. долларов за тонну из-за фиксации прибыли и ликвидации предприятий, несмотря на проблемы с поставками.
Услуги по питанию курсантов двух военных институтов обойдутся в 45 миллионов гривен - ГОТ заключил контракты на второй квартал
Государственный оператор тыла заключил контракты на 45,2 миллиона гривен на услуги по питанию курсантов военных институтов Национального авиационного университета и Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на второй квартал 2024 года, с экономией 24% и 23% по сравнению с довоенными ценами.