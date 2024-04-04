В 2025 году Бундесверу нужны дополнительные 6,5 млрд евро - Писториус

Федеральный министр обороны Борис Писториус объявил, что новые финансовые потребности Бундесвера в бюджете на 2025 год составляют 6,5 миллиардов евро. Об этом УНН пишет со ссылкой на Tagesschau.

Детали

Он уточнил, что целью является Бундесвера, чтобы он был оптимально позиционирован "даже в случае чрезвычайной ситуации, в случае обороны, в случае войны". Он сослался на усиление угрозы в Европе, а также повторил цель сделать Бундесвер "пригодным для войны".

Германия и ее союзники должны действовать как надежный фактор сдерживания, чтобы ни у кого не возникало мысли "напасть на нас как на территорию НАТО" - подчеркнул министр.

Писториус сказал, что важнейшие решения по реформе Бундесвера должны быть реализованы в ближайшие несколько месяцев. С этой целью Писториус он объявил о повышении требований к финансированию Бундесвера в бюджете на 2025 год на 6,5 миллиарда евро.

Напомним

Германия готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму 1,1 миллиарда евро, который будет включать гаубицы, системы противовоздушной обороны, боеприпасы и ракеты.

"Европа имеет 8 лет, чтобы наверстать упущенное в области обороны" - Писториус