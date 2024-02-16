У Бундесвері попереджають про масштабне переозброєння рф: суспільство повинно бути готовим до війни
Київ • УНН
Німеччина готує новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,1 мільярда євро, який включатиме гаубиці, системи протиповітряної оборони, боєприпаси та ракети.
російська промисловість переведена на військовий лад, але частина озброєнь, які нарощує рф, не спрямовується у війну проти України, а відкладається в запаси. Про це наголосив Карстен Брейер, генеральний інспектор Бундесверу у п’ятницю, 16 лютого, передає УНН.
У нас є чіткі висновки, що на даний момент у промисловості Росії, яка була переведена на військову економіку, величезний потенціал озброєння, який там створюється, не може бути використаний у війні 1:1. проти України, але це закладено в запас
За словами посадовця, політики та населення мають переглянути своє мислення.
Ховання "голови у пісок" не допомагає. Хочеш миру – треба бути готовим до війни.
Нагадаємо
Німеччина готує новий пакет військової допомоги Україні на 1,1 млрд євро, до якого увійдуть гаубиці, амуніція, системи ППО та ракети до них. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
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