В Бундесвере предупреждают о масштабном перевооружении рф: общество должно быть готовым к войне
Киев • УНН
Германия готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму 1,1 миллиарда евро, который будет включать гаубицы, системы противовоздушной обороны, боеприпасы и ракеты.
российская промышленность переведена на военный лад, но часть вооружений, которые наращивает рф, не направляется в войну против Украины, а откладывается в запасы. Об этом заявил Карстен Брейер, генеральный инспектор Бундесвера в пятницу 16 февраля, передает УНН.
У нас есть четкие выводы, что на данный момент в промышленности России, которая была переведена на военную экономику, огромный потенциал вооружения, который там создается, не может быть использован в войне 1:1. против Украины, но это заложено в запас
По словам чиновника, политики и население должны пересмотреть свое мышление.
Прятание "головы в песок" не помогает. Хочешь мира - надо быть готовым к войне.
Напомним,
Германия готовит новый пакет военной помощи Украине на 1,1 млрд евро, в который войдут гаубицы, амуниция, системы ПВО и ракеты к ним. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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В Бундесвере предупреждают о масштабном перевооружении рф: общество должно быть готовым к войне
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