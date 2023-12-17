"Европа имеет 8 лет, чтобы наверстать упущенное в области обороны" - Писториус
Киев • УНН
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европа имеет 5-8 лет для усиления своего военного потенциала на фоне потенциального сокращения присутствия США и роста угроз со стороны России.
Европе нужно самостоятельно готовиться к новым военным угрозам. Такое мнение высказал министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданию Welt am Sonntag, передает УНН.
Детали
Писториус предположил, что через несколько лет США переключают внимание на Индо-Тихоокеанский регион, а Европа может столкнуться с новыми вызовами на фоне возможного сокращения американского военного присутствия.
Мы должны больше участвовать в обеспечении безопасности на нашем континенте. У нас есть около 5-8 лет, чтобы наверстать упущенное с точки зрения вооруженных сил
При этом он не детализировал, почему назвал именно такие сроки.
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Как отметил немецкий министр обороны, Россия значительно увеличивает производство оружия для поддержки вторжения в Украину, а также угрожает странам Балтии, Грузии и Молдове.
Мы можем столкнуться с опасностями в конце этого десятилетия. Но к тому времени мы должны быть к ним готовы
"Европа имеет 8 лет, чтобы наверстать упущенное в области обороны" - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европа имеет 5-8 лет для усиления своего военного потенциала на фоне потенциального сокращения присутствия США и роста угроз со стороны России.
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