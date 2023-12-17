"Европа имеет 8 лет, чтобы наверстать упущенное в области обороны" - Писториус

Европе нужно самостоятельно готовиться к новым военным угрозам. Такое мнение высказал министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданию Welt am Sonntag, передает УНН.

Детали

Писториус предположил, что через несколько лет США переключают внимание на Индо-Тихоокеанский регион, а Европа может столкнуться с новыми вызовами на фоне возможного сокращения американского военного присутствия.

Мы должны больше участвовать в обеспечении безопасности на нашем континенте. У нас есть около 5-8 лет, чтобы наверстать упущенное с точки зрения вооруженных сил заметил Писториус.

При этом он не детализировал, почему назвал именно такие сроки.

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Как отметил немецкий министр обороны, Россия значительно увеличивает производство оружия для поддержки вторжения в Украину, а также угрожает странам Балтии, Грузии и Молдове.