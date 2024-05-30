В Великобритании распустили парламент накануне досрочных всеобщих выборов, назначенных на 4 июля
Киев • УНН
После объявления британским премьером Риши Сунаком даты досрочных всеобщих выборов 4 июля депутаты сложили свои полномочия.
Парламент Великобритании официально распущен накануне досрочных выборов, которые состоятся 4 июля. Об этом сообщается на сайте законодательного органа, пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Детали
В Великобритании официально распустили парламент в связи с предстоящими досрочными выборами, в четверг, 30 мая.
Согласно действующему законодательству, парламент должен быть распущен за 25 рабочих дней до проведения всеобщих выборов, которые по инициативе премьер-министра Риши Сунака должны состояться 4 июля. Аналитики ожидали, что они состоятся осенью, однако правительство погоды в более раннюю дату. Сунак на прошлой неделе объявил, что король Великобритании Карл III удовлетворил его просьбу распустить парламент.
Роспуск парламента Великобритании автоматически означает, что все 650 мест в его палате общин - нижней палате - становятся свободными. После выборов, 9 июля, парламент соберется в новом составе для избрания спикера и приведения к присяге депутатов.
Напомним
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о досрочных парламентских выборах в Великобритании, которые состоятся 4 июля, ссылаясь на необходимость выбора страной своего будущего на фоне глобальных вызовов, таких как война в Украине и угрозы экстремизма.
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