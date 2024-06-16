Вибори у Великій Британії: згідно з опитуваннями, консерватори близькі до поразки, Лейбористська партія може виграти з відривом
Київ • УНН
Згідно з опитуваннями, Лейбористська партія, ймовірно, переможе на парламентських виборах у Великій Британії з великим відривом, а консерватори зазнають значної поразки.
На парламентських виборах у Британії ймовірна перемога Лейбористської партії, - згідно з опитуваннями соціологічного інституту Savanta, а також "Sunday Times" (Survation) та "Observer" (Opinium) консерватори прем'єр-міністра Ріші Сунака можуть поступитися партії юриста та політика Кіра Страмера на загальних виборах 4 липня, передає УНН.
Деталі
Згідно з опитуваннями, опублікованими в суботу, 15 червня ввечері, Лейбористська партія Кейра Стармера, найімовірніше, виграє голосування у Консервативної партії Ріші Сунака з явним відривом.
"Sunday Telegraph" опублікувала дослідження соціологічного інституту Savanta, згідно з яким лейбористи отримують 46%, а торі (консерватори) - 21%. Згідно з опитуваннями "Sunday Times" (Survation) і "Observer" (Opinium), нинішня британська опозиція, швидше за все, набере 40%.
Ще одна цікава деталь попереднього прогнозу:
Через мажоритарну виборчу систему у Великій Британії консерваторам загрожує значна поразка у фактичному розподілі місць. За даними Інституту Survation, нинішня правляча партія може отримати 72 з 650 місць у Палаті громад. Якщо так, тоді це буде найнижчий показник за всю її майже 200-річну історію.
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"Наше дослідження показує, що ці вибори можуть стати для Консервативної партії нічим іншим, як електоральним вимиранням", - сказав Кріс Хопкінс, директор з політичних досліджень Savanta.
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