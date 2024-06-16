На парламентских выборах в Британии вероятна победа Лейбористской партии, - согласно опросам социологического института Savanta, а также "Sunday Times" (Survation) и "Observer" (Opinium) консерваторы премьер-министра Риши Сунака могут уступить партии юриста и политика Кира Страмера на всеобщих выборах 4 июля, передает УНН.

Детали

Согласно опросам, опубликованным в субботу, 15 июня вечером, Лейбористская партия Кейра Стармера, вероятнее всего, выиграет голосование у Консервативной партии Риши Сунака с явным отрывом.

"Sunday Telegraph" опубликовала исследование социологического института Savanta, согласно которому лейбористы получают 46%, а тори (консерваторы) - 21%. Согласно опросам "Sunday Times" (Survation) и "Observer" (Opinium), нынешняя британская оппозиция, скорее всего, наберет 40%.

Еще одна интересная деталь предыдущего прогноза:

Из-за мажоритарной избирательной системы в Великобритании консерваторам грозит значительное поражение в фактическом распределении мест. По данным Института Survation, нынешняя правящая партия может получить 72 из 650 мест в Палате общин. Если так, тогда это будет самый низкий показатель за всю ее почти 200-летнюю историю.

Цитата

"Наше исследование показывает, что эти выборы могут стать для Консервативной партии ничем иным, как электоральным вымиранием", - сказал Крис Хопкинс, директор по политическим исследованиям Savanta.

Выборы в ЕС: оновлено распределение мест в Европарламенте на основе предварительных результатов