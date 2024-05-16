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Велика Британія достроково звільнить частину ув'язнених, щоб розвантажити переповнені в'язниці

Велика Британія достроково звільнить частину ув'язнених, щоб розвантажити переповнені в'язниці

Київ • УНН

 • 21283 перегляди

Уряд Великої Британії дозволить достроково звільнити деяких ув'язнених, термін ув'язнення яких наближається до кінця, і перенести судові засідання, щоб зменшити кількість в'язнів у переповнених в'язницях.

Британський уряд вдався до надзвичайних заходів, щоб достроково звільнити деяких злочинців з в'язниць і відкласти початок деяких судових слухань, щоб запобігти переповненню в'язниць. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Уряд Великої Британії прийняв рішення звільнити частину ув'язнених достроково, щоб зменшити тиск на пенітенціарну систему.

Речник прем'єр-міністра Ріші Сунака заявив, що дострокове звільнення застосовуватиметься лише до ув'язнених наприкінці терміну їхнього покарання, і вони перебуватимуть під постійним наглядом, що включає електронні засоби стеження.

Він сказав, що в'язні, засуджені за тероризм, сексуальні або тяжкі насильницькі злочини, будуть виключені з програми, а начальники в'язниць матимуть право блокувати звільнення деяких осіб.

Міністерство юстиції повідомило, що ініціювало захід, згідно з яким затримані обвинувачені, яким було відмовлено у звільненні під заставу, можуть бути повернуті під варту поліції замість того, щоб потрапити до в'язниці, якщо там немає вільних місць.

Додамо

За останні 30 років кількість ув'язнених в Англії та Уельсі подвоїлася внаслідок збільшення термінів ув'язнення та більш жорсткого підходу до насильницьких злочинів і злочинів, пов'язаних з наркотиками.

Минулого літа кількість ув'язнених в Англії та Уельсі досягла рекордного рівня - 88 225 осіб, що на 8% більше, ніж роком раніше, при цьому, згідно з офіційними даними, кількість місць у в'язницях становила 557.

Три з кожних п'яти в'язниць були переповнені, тобто в них утримувалося більше ув'язнених, ніж могло бути забезпечено гідними умовами утримання.

ЄС запровадив нові санкції через смерть навального у російській в'язниці22.03.24, 15:54 • 22139 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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