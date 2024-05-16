Великобритания досрочно освободит часть заключенных, чтобы разгрузить переполненные тюрьмы

Британское правительство прибегло к чрезвычайным мерам, чтобы досрочно освободить некоторых преступников из тюрем и отложить начало некоторых судебных слушаний, чтобы предотвратить переполнение тюрем. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Правительство Великобритании приняло решение освободить часть заключенных досрочно, чтобы уменьшить давление на пенитенциарную систему.

Представитель премьер-министра Риши Сунака заявил, что досрочное освобождение будет применяться только к заключенным в конце срока их наказания, и они будут находиться под постоянным наблюдением, включающим электронные средства слежения.

Он сказал, что заключенные, осужденные за терроризм, сексуальные или тяжкие насильственные преступления, будут исключены из программы, а начальники тюрем будут иметь право блокировать освобождение некоторых лиц.

Министерство юстиции сообщило, что инициировало меру, согласно которой задержанные обвиняемые, которым было отказано в освобождении под залог, могут быть возвращены под стражу полиции вместо того, чтобы попасть в тюрьму, если там нет свободных мест.

Добавим

За последние 30 лет количество заключенных в Англии и Уэльсе удвоилось в результате увеличения сроков заключения и более жесткого подхода к насильственным преступлениям и преступлениям, связанным с наркотиками.

Прошлым летом количество заключенных в Англии и Уэльсе достигло рекордного уровня - 88 225 человек, что на 8% больше, чем годом ранее, при этом, согласно официальным данным, количество мест в тюрьмах составляло 557.

Три из каждых пяти тюрем были переполнены, то есть в них содержалось больше заключенных, чем могло быть обеспечено достойными условиями содержания.

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