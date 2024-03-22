ЕС ввел новые санкции из-за смерти навального в российской тюрьме

В пятницу, 22 марта, Совет ЕС ввел санкции новые санкции против причастных к смерти в колонии строгого режима российского политика алексея навального. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Детали

Отмечается, что Сегодня Совет решил ввести ограничительные меры в отношении 33 человек и двух организаций, причастных к внезапной смерти в колонии строгого режима российского оппозиционного политика алексея навального.

Такое решение было принято в рамках Глобального режима санкций в отношении прав человека Европейского Союза.

Медленное убийство алексея навального кремлевским режимом ярко напоминает о его полном пренебрежении к человеческой жизни. Сегодняшние санкции демонстрируют нашу решимость привлечь политическое руководство и власти России к ответственности за продолжающиеся нарушения прав человека в россии - заявил Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В новые списки вошли колонии, где Алексей Навальный содержался с июня 2022 года до смерти, исправительная колония ИК-6 и исправительная колония строгого режима ИК-3.

Также под санкции попал начальник ИК-3 Вадим Калинин и различные заместители начальника колонии.

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В ЕС отмечают, что обе колонии известны физическим и психологическим давлением, полной изоляцией, пытками и насилием над заключенными.

Кроме того, Совет ЕС внес в санкционный список таких судей, как:

- Андрей Суворов, который в прошлом году приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима в нечеловеческих условиях,

- Кирилл Никифоров, который отклонил его иск против ИК-6 об обжаловании его перевода в штрафной изолятор на 12 суток,

- а также Евгения Николаева и Наталья Дударь , которые вынесли ряд постановлений против политических оппонентов, в том числе господина Навального, чем способствовали политическим репрессиям в России.

Также под санкции попали высокопоставленные чиновники пенитенциарной системы и Министерства юстиции, которые либо отвечали за исполнение приговоров Алексею Навальному и другим политическим оппонентам, либо не обеспечивали защиту прав и свобод человека и гражданина.

С сегодняшними списками ограничительные меры согласно Глобальному режиму санкций в отношении прав человека ЕС теперь применяются к 104 физическим и юридическим лицам и 23 организациям из многих стран - подытожили в Совете ЕС.

Дополнение

Лица, включенные в санкционный список, подлежат замораживанию активов, а предоставление средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, им или в их пользу запрещено.

Кроме того, для указанных в списке физических лиц действует запрет на въезд в ЕС.

Отмечается также, что ЕС глубоко обеспокоен продолжением ухудшения ситуации с правами человека в России.

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