Байден встретился с женой и дочерью Навального: выразил поддержку ценностям оппозиционера и пообещал новые санкции против России

Президент США Джо Байден в четверг встретился с женой и дочерью российского оппозиционера Алексея Навального, который умер на прошлой неделе. О ходе встречи сообщили в Белом доме, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Байден во время встречи с семьей Навального в Калифорнии выразил восхищение "чрезвычайным мужеством Навального и его наследием борьбы с коррупцией и свободной и демократической Россией, в которой верховенство права одинаково распространяется на всех". И выразил надежду, что ценности демократии и свободы, которые исповедовал Навальный будут жить и дальше в людях, которые его сейчас оплакивают.

Байден также подтвердил, что Соединенные Штаты объявят о новых серьезных санкциях против России в пятницу в ответ на смерть Навального, репрессии и агрессию России, а также ее войну против Украины.

"Президент выразил свое восхищение чрезвычайным мужеством Алексея Навального и его наследием в борьбе с коррупцией и свободной и демократической Россией, в которой верховенство права одинаково распространяется на всех. ... Он подтвердил, что его администрация завтра объявит новые серьезные санкции против России в ответ на смерть Алексея, репрессии и агрессию России, а также ее жестокую и незаконную войну в Украине. - говорится в сообщении от пресс-службы Белого Дома.

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Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что последние карательные меры будут касаться ряда статей, включая оборону и промышленные базы страны, а также источники доходов для экономики.

47-летний Навальный упал без сознания и внезапно умер в пятницу после прогулки в колонии "Полярный волк" за Полярным кругом, где он отбывал три десятилетия заключения, сообщила служба колонии.

Напомним,

О смерти Навального стало известно еще 16 февраля. Управление ФСИН Ямало-Ненецкого административного округа сообщило о смерти политика Алексея Навального в исправительной колонии №3 в поселке Харп. В ведомстве заявили, что Навальному стало плохо во время прогулки, он практически сразу потерял сознание. Медики не смогли спасти его жизнь, более получаса пытаясь его реанимировать.

Пресс-секретарь российского политика Кира Ярмыш сообщила, что в медицинском заключении о смерти, показанном накануне матери Алексея Навального, указали "естественные причины".

22 февраля мать российского оппозиционера Алексея Навального - Людмила заявила, что следователи показали ей тело сына, однако не выдали для захоронения. Они потребовали провести тайные похороны оппозиционера, и пригрозили его матери в случае неповиновения.