Байден встретился с женой и дочерью Навального: выразил поддержку ценностям оппозиционера и пообещал новые санкции против России
Киев • УНН
Байден выразил восхищение мужеством Навального и его наследием в борьбе с коррупцией и поддержкой демократии в России. А также анонсировал новый санкционный пакет против РФ в ответ на смерть Алексея, репрессии и агрессию России, а также ее жестокую и незаконную войну в Украине.
Президент США Джо Байден в четверг встретился с женой и дочерью российского оппозиционера Алексея Навального, который умер на прошлой неделе. О ходе встречи сообщили в Белом доме, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Байден во время встречи с семьей Навального в Калифорнии выразил восхищение "чрезвычайным мужеством Навального и его наследием борьбы с коррупцией и свободной и демократической Россией, в которой верховенство права одинаково распространяется на всех". И выразил надежду, что ценности демократии и свободы, которые исповедовал Навальный будут жить и дальше в людях, которые его сейчас оплакивают.
Байден также подтвердил, что Соединенные Штаты объявят о новых серьезных санкциях против России в пятницу в ответ на смерть Навального, репрессии и агрессию России, а также ее войну против Украины.
"Президент выразил свое восхищение чрезвычайным мужеством Алексея Навального и его наследием в борьбе с коррупцией и свободной и демократической Россией, в которой верховенство права одинаково распространяется на всех. ... Он подтвердил, что его администрация завтра объявит новые серьезные санкции против России в ответ на смерть Алексея, репрессии и агрессию России, а также ее жестокую и незаконную войну в Украине.
Байден назвал путина "сумасшедшим сукиным сыном" и раскритиковал Трампа из-за навального22 февраля 2024, 08:33 • 17667 просмотров
Дополнительно
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что последние карательные меры будут касаться ряда статей, включая оборону и промышленные базы страны, а также источники доходов для экономики.
47-летний Навальный упал без сознания и внезапно умер в пятницу после прогулки в колонии "Полярный волк" за Полярным кругом, где он отбывал три десятилетия заключения, сообщила служба колонии.
Напомним,
О смерти Навального стало известно еще 16 февраля. Управление ФСИН Ямало-Ненецкого административного округа сообщило о смерти политика Алексея Навального в исправительной колонии №3 в поселке Харп. В ведомстве заявили, что Навальному стало плохо во время прогулки, он практически сразу потерял сознание. Медики не смогли спасти его жизнь, более получаса пытаясь его реанимировать.
Пресс-секретарь российского политика Кира Ярмыш сообщила, что в медицинском заключении о смерти, показанном накануне матери Алексея Навального, указали "естественные причины".
22 февраля мать российского оппозиционера Алексея Навального - Людмила заявила, что следователи показали ей тело сына, однако не выдали для захоронения. Они потребовали провести тайные похороны оппозиционера, и пригрозили его матери в случае неповиновения.
Байден встретился с женой и дочерью Навального: выразил поддержку ценностям оппозиционера и пообещал новые санкции против России
Байден выразил восхищение мужеством Навального и его наследием в борьбе с коррупцией и поддержкой демократии в России. А также анонсировал новый санкционный пакет против РФ в ответ на смерть Алексея, репрессии и агрессию России, а также ее жестокую и незаконную войну в Украине.
Воздушные силы Украины обнаружили российский беспилотник в Одессе
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении вражеского БпЛА в районе города Одесса.
Фермеры правы: Дуда высказался относительно блокады на границе и подчеркнул, что проблему должна решать Еврокомиссия
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что протесты фермеров против доступа украинских товаров на польский рынок является европейской проблемой, которую должна решить Европейская комиссия.
Зафиксирована угроза применения ударных беспилотников в Кировоградской области
Военно-воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения ударных беспилотников в Кировоградской области.
США введут новые санкции против Ирана из-за поставок баллистических ракет россии - Белый дом
Соединенные Штаты в ближайшие дни введут новые санкции против Ирана за поставки россии баллистических ракет класса "земля-земля" для поддержки ее войны против Украины.
Шаппс отреагировал на расследование Sky News, которое доказало что британские оборонные компании продают комплектующие для рф в обход санкциям
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отреагировал на расследование Sky News о том, как британские компании обходят санкции против россии, экспортируя оборудование, которое, вероятно, усиливает российскую армию, заявив, что Великобритания внимательно изучит эту проблему.
Зеленский обсудил с президентом Евросовета Мишелем ситуацию на украинско-польской границе
Зеленский обсудил с Мишелем санкции против россии, ситуацию на украинско-польской границе и подготовку к юбилейному 25-му саммиту Украина-ЕС.
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения ударных БпЛА в двух областях
В Воздушных силах предупредили, что Запорожская и Днепропетровская области сталкиваются с угрозой вражеских ударных беспилотников.
Приднестровье возможно "попросит" путина о "присоединении к рф". Советник премьера Молдовы отреагировал
Чорба призвал так называемых приднестровских депутатов всех уровней не допустить принятия подобного обращения, которое, по его опасениям, неминуемо даст владимиру путину «юридическое право нанесения удара по территории Молдовы, включая Приднестровье, при любом предлоге».
Зеленский опубликовал фото с политиками на Банковой "Два года. Мы все здесь"
Президент Зеленский опубликовал в Telegram фото своей команды вместе с послами у Офиса Президента на Банково накануне двухлетней годовщины российского вторжения, чтобы показать, что украинские политики продолжают работать над защитой независимости страны.