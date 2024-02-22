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У медвисновку про смерть Навального зазначено, що причини смерті "природні" - речниця

Київ • УНН

 • 28899 перегляди

У команді Навального повідомили, що причини смерті російського політика зазначені як "природні". Матір Навального повідомила про шантаж та погрози з боку слідства. Тіло сина їй знову відмовилися віддавати, незважаючи на готові документи.

У медвисновку про смерть Навального зазначено, що причини смерті "природні" - речниця

У медичному висновку про смерть, показану напередодні матері Олексія Навального, вказали "природні причини". Про це повідомила прессекретар російського політика Кіра Ярмиш, передає УНН.

"У медичному висновку про смерть, показану матері Олексія Навального, сказано, що причини смерті є природними", - повідомила Ярмиш.

Додамо

За словами матері російського опозиціонера Людмили Навальної, вона майже добу провела у будівлі управління СК у Салехарді "наодинці зі слідчими та криміналістами", а напередодні увечері, 21 лютого, вони таємно відвезли її до моргу, де дали побачити тіло Олексія.

Навальна повідомила про шантаж та погрози з боку слідства. Тіло сина їй знову відмовилися віддавати, незважаючи на готові документи.

"Вони шантажують мене, ставлять мені умови, де, коли і як має бути похований Олексій. Це незаконно. При мені їм приходять накази, чи то з Кремля, чи то з Центрального апарату СК. Вони хочуть, щоби це було зроблено таємно, без прощання. … Я на це не погоджуюся. ... Дивлячись мені в очі, вони кажуть, що якщо я не погоджуся на таємні похорони, вони щось зроблять із тілом мого сина. Слідчий Воропаєв відкрито мені сказав: "Час працює не на вас, труп розкладається".

Нагадаємо

Про вбивство Навального у виправній колонії №3 на Ямалі стало відомо 16 лютого. 20 лютого Людмила Навальна звернулася до путіна з вимогою віддати їй тіло загиблого сина, того ж дня вона направила до суду позов про бездіяльність слідчого комітету. Розгляд скарги відбудеться у закритому режимі 4 березня.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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