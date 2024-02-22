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В медзаключении о смерти Навального указано, что причины смерти "естественные" - спикер

В медзаключении о смерти Навального указано, что причины смерти "естественные" - спикер

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 17:18  •  7572 просмотра

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В команде Навального сообщили, что причины смерти российского политика указаны как "естественные". Мать Навального сообщила о шантаже и угрозах со стороны следствия. Тело сына ей снова отказались отдавать, несмотря на готовые документы.

В медицинском заключении о смерти, показанном накануне матери Алексея Навального, указали "естественные причины". Об этом сообщила пресс-секретарь российского политика Кира Ярмыш, передает УНН.

"В медицинском заключении о смерти, показанном матери Алексея Навального, сказано, что причины смерти являются естественными", - сообщила Ярмыш.

Добавим

По словам матери российского оппозиционера Людмилы Навальной, она почти сутки провела в здании управления ск в Салехарде "наедине со следователями и криминалистами", а накануне вечером, 21 февраля, они тайно отвезли ее в морг, где дали увидеть тело Алексея.

Навальная сообщила о шантаже и угрозах со стороны следствия. Тело сына ей снова отказались отдавать, несмотря на готовые документы.

"Они шантажируют меня, ставят мне условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей. Это незаконно. При мне им приходят приказы, то ли из Кремля, то ли из Центрального аппарата ск. Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. ... Я на это не соглашаюсь... Глядя мне в глаза, они говорят, что если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына. Следователь Воропаев открыто мне сказал: "Время работает не на вас, труп разлагается".

Напомним

Об убийстве Навального в исправительной колонии №3 на Ямале стало известно 16 февраля. 20 февраля Людмила Навальная обратилась к путину с требованием отдать ей тело погибшего сына, в тот же день она направила в суд иск о бездействии следственного комитета. Рассмотрение жалобы состоится в закрытом режиме 4 марта.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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