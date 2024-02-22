Байден зустрівся з дружиною та донькою Навального: висловив підтримку цінностям опозиціонера й пообіцяв нові санкції проти росії

Президент США Джо Байден у четвер зустрівся з дружиною та донькою російського опозиціонера Олексія Навального, який помер минулого тижня. Про перебіг зустрічі повідомили в Білому домі, передає УНН.

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Зазначається, що Байден під час зустрічі із родиною Навального у Каліфорнії висловив захоплення "надзвичайною мужністю Навального та його спадщиною боротьби з корупцією та вільною і демократичною Росією, в якій верховенство права однаково поширюється на всіх". І висловив сподівання, що цінності демократії та свободи, які сповідував Навальний житимуть й далі у людях, які його нині оплакують.

Байден також підтвердив, що Сполучені Штати оголосять про нові серйозні санкції проти росії у п’ятницю у відповідь на смерть Навального, репресії та агресію росії, а також її війну проти України.

"Президент висловив своє захоплення надзвичайною мужністю Олексія Навального та його спадщиною у боротьбі з корупцією та вільною та демократичною росією, в якій верховенство права однаково поширюється на всіх. … Він підтвердив, що його адміністрація завтра оголосить нові серйозні санкції проти росії у відповідь на смерть Олексія, репресії та агресію росії, а також її жорстоку та незаконну війну в Україні. – йдеться у повідомленні від пресслужби Білого Дому.

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Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван раніше заявив, що останні каральні заходи стосуватимуться ряду статей, включаючи оборону та промислові бази країни, а також джерела доходів для економіки.

47-річний Навальний впав без свідомості і раптово помер у п'ятницю після прогулянки в колонії "Полярний вовк" за Полярним колом, де він відбував три десятиліття ув'язнення, повідомила служба колонії.

Нагадаємо

Про смерть Навального стало відомо ще 16 лютого. Управління ФСВП ямало-ненецького адміністративного округу повідомило про смерть політика Олексія Навального у виправній колонії №3 в селищі харп. У відомстві заявили, що Навальному стало погано під час прогулянки, він практично одразу знепритомнів. Медики не змогли врятувати його життя, понад півгодини намагаючись його реанімувати.

Прессекретар російського політика Кіра Ярмиш повідомила, що у медичному висновку про смерть, показану напередодні матері Олексія Навального, вказали "природні причини".

22 лютого мати російського опозиціонера Олексія Навального - Людмила заявила, що слідчі показали їй тіло сина, однак не видали для поховання. Вони зажадали провести таємний похорон опозиціонера, і пригрозили його матері в разі непокори.