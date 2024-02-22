"Час працює не на вас, трупи розкладаються": матері Навального показали тіло сина, і пригрозили, якщо вона відмовиться провести похорон таємно

Мати російського опозиціонера Олексія Навального - Людмила заявила, що напередодні ввечері слідчі показали їй тіло сина, однак не видали для поховання. Слідчі зажадали провести таємний похорон опозиціонера, і пригрозили в разі непокори. Відеозвернення Людмили з'явилося на Ютуб-каналі Олексія Навального, його цитує УНН.

Я записую цей ролик, тому що вони почали мені погрожувати. Дивлячись мені в очі, вони кажуть, що якщо я не погоджуся на таємний похорон, вони щось зроблять із тілом мого сина. Слідчий Воропаєв відкрито мені сказав: "Час працює не на вас, трупи розкладаються"