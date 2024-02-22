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"Час працює не на вас, трупи розкладаються": матері Навального показали тіло сина, і пригрозили, якщо вона відмовиться провести похорон таємно

Київ • УНН

 • 26258 перегляди

Мати російського опозиціонера Олексія Навального розповіла, що напередодні ввечері слідчі показали тіло її сина і погрожували їй, що не дадуть поховати його, якщо вона не погодиться на таємний похорон.

"Час працює не на вас, трупи розкладаються": матері Навального показали тіло сина, і пригрозили, якщо вона відмовиться провести похорон таємно

Мати російського опозиціонера Олексія Навального - Людмила заявила, що напередодні ввечері слідчі показали їй тіло сина, однак не видали для поховання. Слідчі зажадали провести таємний похорон опозиціонера, і пригрозили в разі непокори. Відеозвернення Людмили з'явилося на Ютуб-каналі Олексія Навального, його цитує УНН.

Я записую цей ролик, тому що вони почали мені погрожувати. Дивлячись мені в очі, вони кажуть, що якщо я не погоджуся на таємний похорон, вони щось зроблять із тілом мого сина. Слідчий Воропаєв відкрито мені сказав: "Час працює не на вас, трупи розкладаються"

- сказала Людмила Навальна.

Деталі

Зі слів Людмили тіло свого сина вона побачила напередодні ввечері в морзі, куди її таємно вивезли. Слідчі запевнили її, що у них готова причина смерті, і всі медичні та юридичні документи. Однак тіло Олексія Навального віддавати родичам вони не захотіли.

За законом, вони повинні були мені відразу віддати тіло Олексія, але вони не зробили цього. Натомість вони шантажують мене, ставлять умови, де, коли і як має бути похований Олексій.

 - заявила мати Навального.

За словами Людмили Навальної, російська влада хоче, щоб похорон провели таємно і без прощання.

Вони хочуть привести мене на околицю кладовища, до свіжої могили і сказати: "Ось тут лежить ваш син". Я на це не згодна. 

- резюмувала мати опозиціонера.

Байден назвав путіна "божевільним сучим сином" і розкритикував Трампа через навального22.02.24, 10:33 • 22578 переглядiв

Нагадаємо

Два дні тому мати російського опозиціонера Олексія Навального написала письмове звернення до президента рф Володимира Путіна з вимогою віддати їй тіло сина.

Про смерть Навального стало відомо ще 16 лютого. Управління ФСВП ямало-ненецького адміністративного округу повідомило про смерть політика Олексія Навального у виправній колонії №3 в селищі харп. У відомстві заявили, що Навальному стало погано під час прогулянки, він практично одразу знепритомнів. Медики не змогли врятувати його життя, понад півгодини намагаючись його реанімувати.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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