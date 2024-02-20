Мать Навального требует от путина вернуть тело сына

Мать российского оппозиционера Алексея Навального написала письменное обращение к президенту рф владимиру путину с требованием отдать ей тело сына. Об этом пишет директор "ФБК" Иван Жданов в Telegram, информирует УНН.

Детали

Мать погибшего оппозиционера в обращении требует вернуть тело сына, чтобы она могла его похоронить.

В заявлении она выражает уверенность в том, что этот вопрос зависит только от российского диктатора.

Кроме того, как сообщается, сегодня был подан иск в суд в салехарде о бездействии следственного комитета по выдаче тела Навального.

россия отказалась от международного расследования смерти навального

Напомним

Управление ФСИН ямало-ненецкого административного округа сообщило о смерти политика алексея навального в исправительной колонии №3 в поселке харп днем 16 февраля. В ведомстве заявили, что политику стало плохо во время прогулки, он практически сразу потерял сознание. Медики не смогли спасти его жизнь, более получаса пытаясь его реанимировать.

После этого тело Навального перевезли из колонии в харпу в салехард. Представители следственного комитета россии сообщили адвокатам и матери политика, что его тело направили на химическую экспертизу, которая продлится 14 дней. Доступа к нему в течение этого времени они не получат.