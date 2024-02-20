россия отказалась от международного расследования смерти навального

кремль отвергает требования о проведении независимого международного расследования смерти оппозиционного политика алексея навального. Об этом сообщают росСМИ, со ссылкой на представителя президента рф дмитрия пескова, пишет УНН.

Детали

Накануне глава дипломатии Европейского совета Жозеп Боррель заявлял, что москва должна позволить провести независимое и прозрачное международное расследование обстоятельств внезапной смерти навального.

Мы не воспринимаем такие требования вообще, тем более от Борреля, - сказал песков.

Ранее спикер кремля заявлял, что москва считает заявления западных политиков недопустимыми, поскольку пока нет окончательной экспертизы гибели навального.

Зато Боррель отмечал, что страны ЕС предложат ввести ограничения против "ответственных за смерть навального". Он добавил, что в смерти политика виновата российская власть, и призвал послать "сильный сигнал поддержки" российской оппозиции.

Напомним

Управление ФСИН ямало-ненецкого административного округа сообщило о смерти политика алексея навального в исправительной колонии №3 в поселке харп днем 16 февраля. В ведомстве заявили, что политику стало плохо во время прогулки, он практически сразу потерял сознание. Медики не смогли спасти его жизнь, более получаса пытаясь его реанимировать.

После этого тело Навального перевезли из колонии в харпу в салехард. Представители Следственного комитета россии сообщили адвокатам и матери политика, что его тело направили на химическую экспертизу, которая продлится 14 дней. Доступа к нему в течение этого времени они не получат.