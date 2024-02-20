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росія відмовилася від міжнародного розслідування смерті навального

росія відмовилася від міжнародного розслідування смерті навального

Київ • УНН

 • 23470 перегляди

кремль відкидає вимоги незалежного міжнародного розслідування смерті російського опозиційного політика олексія навального у в'язниці.

кремль відкидає вимоги щодо проведення незалежного міжнародного розслідування смерті опозиційного політика олексія навального. Про це повідомляють росЗМІ, із посиланням на речника президента рф дмитра пєскова, пише УНН.

Деталі

Напередодні голова дипломатії Європейської ради Жозеп Боррель заявляв, що москва має дозволити провести незалежне та прозоре міжнародне розслідування обставин раптової смерті навального.

Ми не сприймаємо такі вимоги взагалі, тим більше від Борреля,

- сказав пєсков.

Раніше речник кремля заявляв, що москва вважає заяви західних політиків неприпустимими, оскільки поки що немає остаточної експертизи загибелі навального.

Натомість Боррель наголошував, що країни ЄС запропонують запровадити обмеження проти "відповідальних за смерть навального". Він додав, що у смерті політика винна російська влада, і закликав послати "сильний сигнал підтримки" російській опозиції.

Нагадаємо

Управління ФСВП ямало-ненецького адміністративного округу повідомило про смерть політика олексія навального у виправній колонії №3 у селищі харп вдень 16 лютого. У відомстві заявили, що політику стало погано під час прогулянки, він практично одразу знепритомнів. Медики не змогли врятувати його життя, більше пів години намагаючись його реанімувати.

Після цього тіло навального перевезли з колонії до харпи до салехарда. Представники Слідчого комітету росії повідомили адвокатам та матері політика, що його тіло направили на хімічну експертизу, яка триватиме 14 днів. Доступу до нього протягом цього часу вони не отримають.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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