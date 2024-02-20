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Мати Навального вимагає від путіна повернути тіло сина

Мати Навального вимагає від путіна повернути тіло сина

Київ • УНН

 • 22243 перегляди

Мати російського опозиціонера Олексія Навального звернулася до президента рф з вимогою віддати їй тіло сина.

Матір російського опозиціонера Олексія Навального написала письмове звернення до президента рф володимира путіна з вимогою віддати їй тіло сина. Про це пише директор "ФБК" Іван Жданов у Telegram, інформує УНН.

Деталі 

Матір загиблого опозиціонера у звернені вимагає повернути тіло  сина, щоб вона могла його поховати.

У заяві вона виражає впевненість у тому, що це питання залежить тільки від російського диктатора.

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Крім того, як повідомляється, сьогодні було подано позов до суду в салехарді про бездіяльність слідчого комітету щодо видачі тіла Навального.

росія відмовилася від міжнародного розслідування смерті навального20.02.24, 14:21 • 23470 переглядiв

Нагадаємо

Управління ФСВП ямало-ненецького адміністративного округу повідомило про смерть політика олексія навального у виправній колонії №3 у селищі харп вдень 16 лютого. У відомстві заявили, що політику стало погано під час прогулянки, він практично одразу знепритомнів. Медики не змогли врятувати його життя, більше пів години намагаючись його реанімувати.

Після цього тіло навального перевезли з колонії до харпи до салехарда. Представники слідчого комітету росії повідомили адвокатам та матері політика, що його тіло направили на хімічну експертизу, яка триватиме 14 днів. Доступу до нього протягом цього часу вони не отримають.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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