"Время работает не на вас, трупы разлагаются": матери Навального показали тело сына, и пригрозили в случае если она откажется провести похороны тайно

Мать российского оппозиционера Алексея Навального – Людмила заявила что накануне вечером следователи показали ей тело сына, однако не выдали для захоронения. Следователи потребовали провести тайные похороны оппозиционера, и пригрозили в случае неповиновения. Видеообращение Людмилы появилось на Ютуб-канале Алексея Навального, его цитирует УНН.

Я записываю этот ролик, потому что они начали мне угрожать. Глядя мне в глаза, они говорят, что если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына. Следователь Воропаев открыто мне сказал: "Время работает не на вас, трупы разлагаются" — сказала Людмила Навальная.

Детали

Со слов Людмилы тело своего сына она увидела накануне вечром в морге, куда её тайно вывезли. Следователи уверили её, что у них готова причина смерти, и все медицинские и юридические документы. Однако тело Алексея Навального отдавать родственникам они не захотели.

По закону, они должны были мне сразу отдать тело Алексея, но они не сделали этого. Вместо этого они шантажируют меня, ставят условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей. – заявила мать Навального.

По словам Людмилы Навальной российские власти хотят, чтобы похороны провели тайно и без прощания.

Они хотят привести меня на окраину кладбища, к свежей могиле и сказать: "Вот здесь лежит ваш сын". Я на это не согласна. – резюмировала мать опозиционера.

Байден назвал путина "сумасшедшим сукиным сыном" и раскритиковал Трампа из-за навального

Напомним

Два дня назад мать российского оппозиционера Алексея Навального написала письменное обращение к президенту рф владимиру путину с требованием отдать ей тело сына.

О смерти Навального стало известно ещё 16 февраля. Управление ФСИН ямало-ненецкого административного округа сообщило о кончине политика алексея навального в исправительной колонии №3 в поселке харп. В ведомстве заявили, что Навальному стало плохо во время прогулки, он практически сразу потерял сознание. Медики не смогли спасти его жизнь, более получаса пытаясь его реанимировать.