"Время работает не на вас, трупы разлагаются": матери Навального показали тело сына, и пригрозили в случае если она откажется провести похороны тайно

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
  •  53926 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
  •  107639 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
  •  117678 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  173108 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  207467 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  192432 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  213091 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  223780 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  194737 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  209781 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
"Время работает не на вас, трупы разлагаются": матери Навального показали тело сына, и пригрозили в случае если она откажется провести похороны тайно

"Время работает не на вас, трупы разлагаются": матери Навального показали тело сына, и пригрозили в случае если она откажется провести похороны тайно

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 17:01  •  9303 просмотра

Read in English

Мать российского оппозиционера Алексея Навального рассказала, что накануне вечером следователи показали тело ее сына и угрожали ей, что не дадут похоронить его, если она не согласится на тайные похороны.

Мать российского оппозиционера Алексея Навального – Людмила заявила что накануне вечером следователи показали ей тело сына, однако не выдали для захоронения. Следователи потребовали провести тайные похороны оппозиционера, и пригрозили в случае неповиновения. Видеообращение Людмилы появилось на Ютуб-канале Алексея Навального, его цитирует УНН.

Я записываю этот ролик, потому что они начали мне угрожать. Глядя мне в глаза, они говорят, что если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына. Следователь Воропаев открыто мне сказал: "Время работает не на вас, трупы разлагаются"

— сказала Людмила Навальная.

Детали

Со слов Людмилы тело своего сына она увидела накануне вечром в морге, куда её тайно вывезли. Следователи уверили её, что у них готова причина смерти, и все медицинские и юридические документы. Однако тело Алексея Навального отдавать родственникам они не захотели.

По закону, они должны были мне сразу отдать тело Алексея, но они не сделали этого. Вместо этого они шантажируют меня, ставят условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей.

 – заявила мать Навального.

По словам Людмилы Навальной российские власти хотят, чтобы похороны провели тайно и без прощания.

Они хотят привести меня на окраину кладбища, к свежей могиле и сказать: "Вот здесь лежит ваш сын". Я на это не согласна. 

– резюмировала мать опозиционера.

Байден назвал путина "сумасшедшим сукиным сыном" и раскритиковал Трампа из-за навального22 февраля 2024, 08:33 • 17030 просмотров

Напомним

Два дня назад мать российского оппозиционера Алексея Навального написала письменное обращение к президенту рф владимиру путину с требованием отдать ей тело сына.

О смерти Навального стало известно ещё 16 февраля. Управление ФСИН ямало-ненецкого административного округа сообщило о кончине политика алексея навального в исправительной колонии №3 в поселке харп. В ведомстве заявили, что Навальному стало плохо во время прогулки, он практически сразу потерял сознание. Медики не смогли спасти его жизнь, более получаса пытаясь его реанимировать.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Криминал и ЧПНовости Мира
"Час працює не на вас, трупи розкладаються": матері Навального показали тіло сина, і пригрозили, якщо вона відмовиться провести похорон таємно
"Time is not working for you, the corpses are decomposing": Navalny's mother was shown her son's body and threatened if she refused to hold the funeral secretly
Новости по теме

"Время работает не на вас, трупы разлагаются": матери Навального показали тело сына, и пригрозили в случае если она откажется провести похороны тайно

Мать российского оппозиционера Алексея Навального рассказала, что накануне вечером следователи показали тело ее сына и угрожали ей, что не дадут похоронить его, если она не согласится на тайные похороны.

Криминал и ЧП •   •  9303 просмотра
"Время работает не на вас, трупы разлагаются": матери Навального показали тело сына, и пригрозили в случае если она откажется провести похороны тайно

Лидер йеменских хуситов угрожает атаковать из "подводного оружия" в Красном море

Лидер Хути пригрозил усилить атаки на корабли в Красном море и прилегающих водах, используя новое подводное оружие.

Новости Мира •   •  8736 просмотра
Лидер йеменских хуситов угрожает атаковать из "подводного оружия" в Красном море

рф 20 раз атаковала Никопольщину: повреждено промышленное предприятие и линии электропередач

российские беспилотники 20 раз атаковали Никопольский район, повредив коммуникации, линии электропередач и оставив без света 1400 семей.

Война •   •  11924 просмотра
рф 20 раз атаковала Никопольщину: повреждено промышленное предприятие и линии электропередач

Укрзализныця позволит тем, кто опоздал на свой рейс из-за протестов в Польше, пересесть на другой поезд

Укрзализныця позволит пассажирам, которые опоздали на поезда из-за протестов фермеров, блокирующих дороги в Польше, пересесть на другие поезда при наличии билетов.

Общество •   •  13501 просмотра
Укрзализныця позволит тем, кто опоздал на свой рейс из-за протестов в Польше, пересесть на другой поезд

Суд оставил Игоря Гринкевича под стражей

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение о содержании под стражей львовского бизнесмена Игоря Гринкевича по обвинению в попытке подкупа сотрудника ГБР.

Криминал и ЧП •   •  10313 просмотра
Суд оставил Игоря Гринкевича под стражей

Зеленский очертил приоритеты Украины на 2024 год чтобы завершить войну с россией

Зеленский обозначил три основные задачи Украины на 2024 год: защита украинцев от российского террора, реализация предложенной им Формулы мира для восстановления международного права и возвращения украинских пленных, а также налаживание оборонного сотрудничества и введение санкций против России.

Война •   •  16512 просмотра
Зеленский очертил приоритеты Украины на 2024 год чтобы завершить войну с россией

У берегов Йемена атаковано грузовое судно, на палубе вспыхнул пожар

Грузовое судно было обстреляно ракетами у берегов Йемена, что вызвало пожар на борту.

Новости Мира •   •  10211 просмотра
У берегов Йемена атаковано грузовое судно, на палубе вспыхнул пожар

Собирают всю доказательную базу для установления типов ракет, которыми враг наносит удары по Украине - представитель Воздушных сил Игнат о работе КНИИСЭ

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины всегда ждут официальной информации от экспертов КНИИСЭ, чтобы идентифицировать типы ракет, которые враг использует для нанесения ударов по Украине.

Война •   •  14168 просмотра
Собирают всю доказательную базу для установления типов ракет, которыми враг наносит удары по Украине - представитель Воздушных сил Игнат о работе КНИИСЭ

Верховный представитель ЕС призывает страны-члены срочно увеличить поставки боеприпасов для Украины

Боррелл призвал страны ЕС срочно увеличить поставки боеприпасов для решительно настроенных солдат Украины, которые нуждаются в огромных количествах, чтобы продолжать сражаться.

Война •   •  17508 просмотра
Верховный представитель ЕС призывает страны-члены срочно увеличить поставки боеприпасов для Украины

Гендиректор Mercedes считает протекционизм против Китая разрушительным для европейской экономики

Генеральный директор Mercedes предостерег политиков ЕС от протекционизма в ответ на действия Китая, заявив, что любой шаг ЕС по ужесточению политики протекционизма будет разрушительным для европейской экономики.

Экономика •   •  12988 просмотра
Гендиректор Mercedes считает протекционизм против Китая разрушительным для европейской экономики