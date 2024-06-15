путін не має зацікавленості в справедливому мирі – прем’єр Британії
Київ • УНН
Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у справедливому мирі, розпочав дипломатичну кампанію проти Мирного саміту і наказав державам утриматися від участі в ньому, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
російський диктатор володимир путін не має зацікавленості в справедливому мирі. Він запустив скоординовану дипломатичну кампанію проти Саміту миру й наказував державам утримуватися від участі. Про це заявив премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає кореспондент УНН.
путін не має зацікавленості в справедливому мирі. він запустив скоординовану дипломатичну кампанію проти цього Саміту й наказував державам утримуватися від участі. Ми повинні запитати чому росія відчуває загрозу через саміт, який обговорює основні принципи, такі як територіальна цілісність, продовольча та ядерна безпека
У рф не вийшло зірвати Саміт миру - ОП15.06.24, 11:25 • 24076 переглядiв
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Президентка Швейцарії заявила, що мирний процес без росії немислимий. Довгострокове рішення повинно включати обидві сторони. Міжнародна спільнота може допомогти прокласти цей шлях.
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що тоді коли план дій щодо миру в Україні буде на столі та погоджений усіма учасниками Саміту миру, він буде доведений до представників росії.
Заступник керівника ОП Ігор Жовква заявляв сьогодні, 15 червня, що з росією прямих переговорів не буде. Це не той формат про який навіть буде розмова на Саміті миру, який розпочався сьогодні.