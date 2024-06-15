российский диктатор владимир путин не заинтересован в справедливом мире. Он запустил скоординированную дипломатическую кампанию против Саммита мира и приказывал государствам воздерживаться от участия. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира, передает корреспондент УНН.

путин не заинтересован в справедливом мире. он запустил скоординированную дипломатическую кампанию против этого саммита и приказывал государствам воздерживаться от участия. Мы должны спросить почему россия чувствует угрозу из-за саммита, который обсуждает основные принципы, такие как территориальная целостность, продовольственная и ядерная безопасность - сказал Сунак.

У рф не получилось сорвать Саммит мира - ОП

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Президент Швейцарии заявила, что мирный процесс без России немыслим. Долгосрочное решение должно включать обе стороны. Международное сообщество может помочь проложить этот путь.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что тогда когда план действий по миру в Украине будет на столе и согласован всеми участниками Саммита мира, он будет доведен до представителей России.

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква заявлял сегодня, 15 июня, что с Россией прямых переговоров не будет. Это не тот формат о котором даже будет разговор на Саммите мира, который начался сегодня.