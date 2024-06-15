россия очень хотела сорвать Саммит мира, но у них не получилось. Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Саммит мира. россия очень хотела его сорвать, но у них не получилось. Все будет Украина - написал Ермак в Telegram.

Саммит мира у Швейцарии: кто примет участие

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Двухдневный Саммит мира начнётся в Швейцарии 15 июня с прибытия делегаций, после чего последуют церемонии открытия, выступлений лидеров и совместного фото, а 16 июня состоится заключительная пресс-конференция.

Конференция высокого уровня состоится в Бюргенштоке. Целью встречи глав государств и правительств является выработка общего понимания пути к справедливому и длительному миру в Украине. Это должно стать основой для мирного процесса.