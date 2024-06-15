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У рф не вийшло зірвати Саміт миру - ОП

У рф не вийшло зірвати Саміт миру - ОП

Київ • УНН

 • 24071 перегляди

рф не вдалося зірвати Саміт миру у Швейцарії, спрямований на розробку шляху до справедливого і тривалого миру в Україні.

росія дуже хотіла зірвати Саміт миру, але в них не вийшло. Про це заявив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

Саміт миру. росія дуже хотіла його зірвати, але в них не вийшло. Все буде Україна

- написав Єрмак у Telegram.

Саміт миру у Швейцарії: хто візьме участь14.06.24, 23:23 • 15350 переглядiв

Додамо

Дводенний Саміт миру розпочнеться у Швейцарії 15 червня з прибуття делегацій, після чого послідують церемонії відкриття, виступів лідерів та спільного фото, а 16 червня відбудеться заключна прес-конференція.

Конференція високого рівня відбудеться в Бюргенштоку. Метою зустрічі глав держав і урядів є вироблення спільного розуміння шляху до справедливого та тривалого миру в Україні. Це має стати основою для мирного процесу.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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