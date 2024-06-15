Лідери G7 заспівали Happy Birthday для Олафа Шольца
Київ • УНН
Перед початком саміту лідери G7 заспівали "Happy Birthday" канцлеру Німеччини Олафу Шольцу з нагоди його 66-річчя.
Цієї п'ятниці Олафу Шольцу виповнилося 66 років. З нагоди дня народження лідери G7 заспівали канцлеру "Happy Birthday". Відео німецький канцлер опублікував на сторінках своїх соцмереж, передає УНН.
Деталі
Лідери G7 привітали з днем народження канцлера Німеччини Олафа Шольца, якому виповнилося 66 років. Перед початком саміту усі побажали Шольцу добра, а потім хором заспівали "Happy birthday, dear Olaf".
"Це його день народження", — сказав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, коли президент США Джо Байден приєднався до групи.
"О, з днем народження, чоловіче", - сказав Байден.
Прем’єр Британії Ріші Сунак додав: "Мені здається, я ніколи не бачив Олафа таким збентеженим".
Шольц і Макрон сьогодні проведуть таємну вечерю в Парижі: що відомо 02.05.24, 16:50 • 18520 переглядiв