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Лідери G7 заспівали Happy Birthday для Олафа Шольца

Лідери G7 заспівали Happy Birthday для Олафа Шольца

Київ • УНН

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Перед початком саміту лідери G7 заспівали "Happy Birthday" канцлеру Німеччини Олафу Шольцу з нагоди його 66-річчя.

Цієї п'ятниці Олафу Шольцу виповнилося 66 років. З нагоди дня народження лідери G7 заспівали канцлеру "Happy Birthday". Відео німецький канцлер опублікував на сторінках своїх соцмереж, передає УНН.  

Деталі

Лідери G7 привітали з днем ​​народження канцлера Німеччини Олафа Шольца, якому виповнилося 66 років. Перед початком саміту усі побажали Шольцу добра, а потім хором заспівали "Happy birthday, dear Olaf".

"Це його день народження", — сказав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, коли президент США Джо Байден приєднався до групи.

"О, з днем ​​народження, чоловіче", - сказав Байден.

Прем’єр Британії Ріші Сунак додав: "Мені здається, я ніколи не бачив Олафа таким збентеженим".

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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