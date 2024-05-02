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Шольц і Макрон сьогодні проведуть таємну вечерю в Парижі: що відомо

Шольц і Макрон сьогодні проведуть таємну вечерю в Парижі: що відомо

Київ • УНН

 • 18520 перегляди

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон проведуть таємну вечерю в Парижі, щоб обговорити політику Європейського Союзу і, зокрема, майбутній візит Сі Цзіньпіна до Франції.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном у четвер увечері в Парижі, щоб обговорити політику Європейського союзу і Китаю. Зустріч відбудеться за кілька днів до поїздки китайського лідера Сі Цзіньпіна до Франції, повідомила газета Politico з посиланням на джерела, передає УНН

Деталі 

Politico описує таємну зустріч двох лідерів ЄС як "напівприватний захід": Шольц і його дружина перебувають у короткій відпустці у французькій столиці, де вони зустрінуться з Макроном і його дружиною у французькому ресторані.

За словами трьох осіб, обізнаних про вечерю, ніхто з радників лідерів участі у ній не братиме.

Ключовою темою обговорення стане візит китайського лідера Сі Цзіньпіна, який прибуває до Франції в неділю на три дні, а потім вирушить до Сербії та Угорщини.  Як вважає Politico, вечеря стане для Шольца можливістю розповісти Макрону про свою зустріч із Сі в Пекіні минулого місяця. 

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За словами Ноа Баркіна з Німецького фонду Маршалла, який першим повідомив про вечерю, Макрон спробує переконати канцлерку приєднатися до нього на зустрічі з Сі наступного тижня разом із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Іншою ймовірною темою вечері стане політика ЄС, зокрема, оборона та її фінансування. Макрон наполягає на створенні так званих оборонних облігацій, які передбачають спільний випуск європейцями боргових зобов'язань для фінансування військових інвестицій. Шольц поки що відкинув цю ідею.

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Доповнення 

Politico зазначає, що Шольц і Макрон неодноразово конфліктували останніми роками, востаннє в лютому, коли французький президент почав говорити про потенційну відправку наземних військ в Україну, яку канцлер рішуче відкинув.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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