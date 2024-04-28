Глава МЗС Польщі сподівається на передачу Україні німецьких ракет Taurus після поставок США ATACMS
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сподівається, що Німеччина надішле Україні ракети великої дальності Taurus, надихнувшись рішенням США про постачання ракет ATACMS.
Передача США Україні ракет далекого радіусу ATACMS має підштовхнути Німеччину до відправки Києву ракет Taurus, вважає глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає УНН з посиланням на Onet.pl.
"Я сподіваюся, що канцлер натхнений подіями останніх днів. Сполучені Штати поставили Україні ракети дальнього радіуса дії - знамениті ATACMS із дальністю 300 км", - заявив Сікорський.
Він також висловив сподівання, що Шольц розуміє, що це буде відповіддю на різку ескалацію з боку росії. Сікорський зауважив, що росіяни вже відключили 70 відсотків українських електрогенеруючих потужностей.
"Тому я сподіваюся, що, як і в інших ситуаціях, наприклад, з танками "Леопард", Німеччина зробить більше. Ми цінуємо, що Німеччина, в абсолютному вираженні, зробила дуже багато для підтримки України", - заявив Сікорський.
Глава МЗС Польщі також вказав, що коли факти змінюються, ми, політики, змінюємо свою думку".
Сікорський нагадав, що, під час поїзди у Вашингтон одразу після російського вторгнення він сказав представникам міністерства фінансів США, що необхідно конфіскувати російські активи. Тоді вони відповіли, що цього ніколи не станеться, що це неможливо. А тепер Сполучені Штати змінили свою думку, погодилися на конфіскацію російських активів і відіграють провідну роль у цьому питанні.
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