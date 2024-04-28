Глава МИД Польши надеется на передачу Украине немецких ракет Taurus после поставок США ATACMS

Передача США Украине ракет дальнего радиуса ATACMS должна подтолкнуть Германию к отправке Киеву ракет Taurus, считает глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает УНН со ссылкой на Onet.pl.

"Я надеюсь, что канцлер вдохновлен событиями последних дней. Соединенные Штаты поставили Украине ракеты дальнего радиуса действия - знаменитые ATACMS с дальностью 300 км", - заявил Сикорский.

Он также выразил надежду, что Шольц понимает, что это будет ответом на резкую эскалацию со стороны россии. Сикорский отметил, что россияне уже отключили 70 процентов украинских электрогенерирующих мощностей.

"Поэтому я надеюсь, что, как и в других ситуациях, например, с танками "Леопард", Германия сделает больше. Мы ценим, что Германия, в абсолютном выражении, сделала очень много для поддержки Украины", - сказал Сикорский.

Глава МИД Польши также указал, что когда факты меняются, мы, политики, меняем свое мнение".

Сикорский напомнил, что, во время поездки в Вашингтон сразу после российского вторжения он сказал представителям министерства финансов США, что необходимо конфисковать российские активы. Тогда они ответили, что этого никогда не произойдет, что это невозможно. А теперь Соединённые Штаты изменили своё мнение, согласились на конфискацию российских активов и играют ведущую роль в этом вопросе.

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