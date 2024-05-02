Шольц и Макрон сегодня проведут тайный ужин в Париже: что известно

Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в четверг вечером в Париже, чтобы обсудить политику Европейского союза и Китая. Встреча состоится за несколько дней до поездки китайского лидера Си Цзиньпина во Францию, сообщила газета Politico со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Politico описывает тайную встречу двух лидеров ЕС как "получастное мероприятие": Шольц и его жена находятся в коротком отпуске во французской столице, где они встретятся с Макроном и его женой во французском ресторане.

По словам трех человек, осведомленных об ужине, никто из советников лидеров участвовать в нем не будет.

Ключевой темой обсуждения станет визит китайского лидера Си Цзиньпина, который прибывает во Францию в воскресенье на три дня, а затем отправится в Сербию и Венгрию. Как считает Politico, ужин станет для Шольца возможностью рассказать Макрону о своей встрече с Си в Пекине в прошлом месяце.

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По словам Ноа Баркина из Немецкого фонда Маршалла, который первым сообщил об ужине, Макрон попытается убедить канцлера присоединиться к нему на встрече с Си на следующей неделе вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Другой вероятной темой ужина станет политика ЕС, в частности, оборона и ее финансирование. Макрон настаивает на создании так называемых оборонных облигаций, которые предусматривают совместный выпуск европейцами долговых обязательств для финансирования военных инвестиций. Шольц пока отверг эту идею.

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Дополнение

Politico отмечает, что Шольц и Макрон неоднократно конфликтовали в последние годы, последний раз в феврале, когда французский президент начал говорить о потенциальной отправке наземных войск в Украину, которую канцлер решительно отверг.

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