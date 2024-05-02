Макрон о возможном развертывании войск в Украине: "Исключить это априори - это не выучить уроки последних двух лет"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправку сухопутных войск в Украину и что исключить это априори - это не выучить уроки последних двух лет. Об этом он сказал в интервью The Economist, пишет УНН.

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На вопрос The Economist, поддерживаете ли он то, что сказал о возможной отправке сухопутных войск в Украину, Макрон ответил: "Абсолютно".

"Как я уже сказал, я ничего не исключаю, потому что мы сталкиваемся с тем, кто ничего не исключает. Несомненно, мы слишком колебались, определяя границы наших действий тому, кто их уже не имеет и кто является агрессором! Наша способность заключается в том, чтобы вызвать доверие, продолжать помогать, давать Украине средства для сопротивления. Но доверие к нам также зависит от способности сдерживать, не давая полной ясности относительно того, что мы будем или не будем делать. В противном случае мы ослабляем себя, это рамки, в которых мы действовали до сих пор", - отметил Макрон.

По словам президента Франции, "фактически многие страны сказали, что в течение следующих недель они поняли наш подход, что они согласились с нашей позицией и что эта позиция была хорошей".

"Я имею четкую стратегическую цель: россия не может победить в Украине. Если россия победит в Украине, безопасности в Европе не будет. Кто может делать вид, что россия на этом остановится? Какая безопасность будет для других соседних стран - Молдовы, Румынии, Польши, Литвы и других? И какое доверие к европейцам, которые бы потратили миллиарды, сказали бы, что на карту поставлено выживание континента, и не дали бы себе средств остановить россию? Поэтому да, мы не должны ничего исключать, потому что наша цель заключается в том, чтобы россия никогда не смогла победить в Украине", - отметил Макрон.

На уточнение, думает ли он, придется ли другим лидерам разделить его позицию по этому поводу, если россию наконец хотят сдержать, президент Франции указал: "Вы никогда не должны заниматься политической фантастикой. Но я убежден в одном, а именно в том, что это основное условие европейской безопасности и военной надежности".

Поэтому если россия решила идти дальше, нам всем в любом случае придется задать себе этот вопрос. Вот почему я хотел этот стратегический тревожный звонок для своих коллег, а также для наших стран. Франция является страной, которая осуществляла военные интервенции, в том числе в последнее время. Мы развернули несколько тысяч военных в Сахеле для борьбы с терроризмом, который мог представлять для нас угрозу. Мы сделали это по просьбе суверенных государств. Если бы россияне прорвали линию фронта, если бы была украинская просьба - чего сегодня нет, - мы должны были бы правомерно задать себе этот вопрос. Поэтому я считаю, что исключить это априори - это не выучить уроки последних двух лет - отметил Макрон.

По его словам, на саммите НАТО летом 2022 года "мы все исключили поставку танков, ракет глубокого поражения, авиации". "Сейчас мы все это делаем, поэтому было бы неправильно исключать остальное", - указал он.

"Но, прежде всего, исключать это было бы неправильно с точки зрения доверия и сдерживания россиян. Кстати, замечу, что агрессивность российской реакции на то, что я сказал, показала, что это дало желаемый эффект, а именно: не думайте, что мы здесь остановимся, если вы не остановитесь", - отметил Макрон.

Напомним

27 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нет конкретных планов отправить западные силы в Украину, но этого нельзя исключать.