Лидеры G7 спели Happy Birthday для Олафа Шольца

В эту пятницу Олафу Шольцу исполнилось 66 лет. По случаю дня рождения лидеры G7 спели канцлеру "Happy Birthday". Видео немецкий канцлер опубликовал на страницах своих соцсетей, передает УНН.

Детали

Лидеры G7 поздравили с днем рождения канцлера Германии Олафа Шольца, которому исполнилось 66 лет. Перед началом саммита все пожелали Шольцу добра, а затем хором спели "Happy birthday, dear Olaf".

"Это его день рождения", - сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, когда президент США Джо Байден присоединился к группе.

"О, с днем рождения, мужчина", - сказал Байден.

Премьер Британии Риши Сунак добавил: "Мне кажется, я никогда не видел Олафа таким смущенным".

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