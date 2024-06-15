Голова Євроради: Україна повинна визначити, коли може бути можливим діалог з росією
Київ • УНН
Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Україна повинна визначити, коли можливий діалог з росією, однак він повинен спиратися на міжнародне право та статут ООН.
Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що війна в Україні є нападом на безпеку Європи, яка намагається повернути до темного минулого, ядерної конфронтації, продовольчої небезпеки з економічними наслідками. Мир вимагає діалогу та майбутній діалог з росією повинен спиратися на міжнародне право та статуту ООН. Україна повинна визначати те, коли це може бути можливим. Про це Мішель заявив під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає УНН.
Деталі
Я коротко сфокусуюся на 4 елементах. Перше - міжнародне право та статут ООН повинні стати основою для справедливого миру в Україні. Незалежно від нашого континенту, історії, кольору шкіри, релігії ми всі поділяємо один і той самий ціннісний компас. Це статут ООН та його цінності суверенітету, територіальної цілісності, людської гідності та право на самооборону. Ці принципи є універсальними і ми повинні слідувати їм. Друге - ця війна має одного агресора і це є росія і одну жертву - народ України. Народ України має право захищати своїх дітей, свої домівки і свою спільноту. І це наша колективне зобов'язання, визначати яким чином держави можуть співіснувати разом. Ця війна є нападом на безпеку Європи, вона намагається повернути нас до темного минулого, ядерної конфронтації, продовольчої небезпеки з економічними наслідками
Він наголосив, що через російські дії збільшується шанс ядерної війни.
"По-третє, - немає місця для подвійних стандартів. Міжнародне право повинно виконуватися будь де і це наша глобальна відповідальність. Мир вимагає діалогу та майбутній діалог з росією повинен спиратися на міжнародне право та статуту ООН. Україна повинна визначати те, коли це може бути можливим. Ця війна є нападом на світовий порядок. Нам повинна глобальна відповідь. Майбутнє за нами, ви можете розраховувати на ЄС. Слава Україні", - резюмував Мішель.
Нагадаємо
Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що російський диктатор володимир путін немає зацікавленості в справедливому мирі. Він запустив скоординовану дипломатичну кампанію проти Саміту миру й наказував державам утримуватися від участі.