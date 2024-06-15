Голова Євроради: Україна повинна визначити, коли може бути можливим діалог з росією

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що війна в Україні є нападом на безпеку Європи, яка намагається повернути до темного минулого, ядерної конфронтації, продовольчої небезпеки з економічними наслідками. Мир вимагає діалогу та майбутній діалог з росією повинен спиратися на міжнародне право та статуту ООН. Україна повинна визначати те, коли це може бути можливим. Про це Мішель заявив під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає УНН.

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Я коротко сфокусуюся на 4 елементах. Перше - міжнародне право та статут ООН повинні стати основою для справедливого миру в Україні. Незалежно від нашого континенту, історії, кольору шкіри, релігії ми всі поділяємо один і той самий ціннісний компас. Це статут ООН та його цінності суверенітету, територіальної цілісності, людської гідності та право на самооборону. Ці принципи є універсальними і ми повинні слідувати їм. Друге - ця війна має одного агресора і це є росія і одну жертву - народ України. Народ України має право захищати своїх дітей, свої домівки і свою спільноту. І це наша колективне зобов'язання, визначати яким чином держави можуть співіснувати разом. Ця війна є нападом на безпеку Європи, вона намагається повернути нас до темного минулого, ядерної конфронтації, продовольчої небезпеки з економічними наслідками