Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что война в Украине является нападением на безопасность Европы, которая пытается вернуть к темному прошлому, ядерной конфронтации, продовольственной опасности с экономическими последствиями. Мир требует диалога и будущий диалог с Россией должен опираться на международное право и устав ООН. Украина должна определять то, когда это может быть возможным. Об этом Мишель заявил во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира, передает УНН.

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Я коротко сфокусируюсь на 4 элементах. Первое - международное право и устав ООН должны стать основой для справедливого мира в Украине. Независимо от нашего континента, истории, цвета кожи, религии мы все разделяем один и тот же ценностный компас. Это устав ООН и его ценности суверенитета, территориальной целостности, человеческого достоинства и право на самооборону. Эти принципы являются универсальными и мы должны следовать им. Второе - эта война имеет одного агрессора и это Россия и одну жертву - народ Украины. Народ Украины имеет право защищать своих детей, свои дома и свое сообщество. И это наше коллективное обязательство, определять каким образом государства могут сосуществовать вместе. Эта война является нападением на безопасность Европы, она пытается вернуть нас к темному прошлому, ядерной конфронтации, продовольственной опасности с экономическими последствиями - сказал Мишель.

Он подчеркнул, что из-за российских действий увеличивается шанс ядерной войны.

"В-третьих, - нет места для двойных стандартов. Международное право должно выполняться где угодно и это наша глобальная ответственность. Мир требует диалога и будущий диалог с россией должен опираться на международное право и устав ООН. Украина должна определять то, когда это может быть возможным. Эта война является нападением на мировой порядок. Нам должен глобальный ответ. Будущее за нами, вы можете рассчитывать на ЕС. Слава Украине", - резюмировал Мишель.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что российский диктатор владимир путин не заинтересован в справедливом мире. Он запустил скоординированную дипломатическую кампанию против Саммита мира и приказывал государствам воздерживаться от участия.