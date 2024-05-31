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Зеленський прокоментував майбутні вибори в Британії

Зеленський прокоментував майбутні вибори в Британії

Київ • УНН

 • 17771 перегляди

Зеленський коментуючи майбутні дострокові вибори у Великій Британії заявив, що Україна буде працювати з прем’єр-міністром, який буде обраний народом Британії.

Президент Володимир Зеленський коментуючи майбутні дострокові вибори у Великій Британії заявив, що Україна буде працювати з прем’єр-міністром, який буде обраний народом Британії. Також він вважає, що добрі стосунки продовжаться, незалежно від результату. Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian, передає УНН.

Деталі

Щодо Британії Зеленський сказав, що добрі стосунки продовжаться, незалежно від результату загальних виборів 4 липня.

Він (Кір Стармер - ред.) хороший хлопець... Ріші теж хороший хлопець. Мені здається, що політика Великої Британії щодо України ніколи не змінювалася. І це здається мені таким важливим, тому що лідери можуть змінюватися в різних країнах, але найголовніше - ніколи не змінювати цінності… Ми будемо працювати з вибором британського народу, з прем’єр-міністром, який буде обраний народом Британії,

- сказав Зеленський.

Доповнення

Парламент Великої Британії офіційно розпущено напередодні дострокових виборів, які відбудуться 4 липня.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про дострокові парламентські вибори у країна, які відбудуться 4 липня, посилаючись на необхідність вибору Британії свого майбутнього на тлі глобальних викликів, таких як війна в Україні та загрози екстремізму.

Після 14 років правління Консервативної партії в Британії, до влади ймовірніше прийде лейбористський уряд на чолі з Кіром Стармером.

За даними Politico станом на 22 травня консерваторів підтримувало 23% британців, а головних конкурентів – Лейбористську партію – 45%.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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