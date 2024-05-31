Зеленський прокоментував майбутні вибори в Британії
Київ • УНН
Зеленський коментуючи майбутні дострокові вибори у Великій Британії заявив, що Україна буде працювати з прем’єр-міністром, який буде обраний народом Британії.
Президент Володимир Зеленський коментуючи майбутні дострокові вибори у Великій Британії заявив, що Україна буде працювати з прем’єр-міністром, який буде обраний народом Британії. Також він вважає, що добрі стосунки продовжаться, незалежно від результату. Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian, передає УНН.
Деталі
Щодо Британії Зеленський сказав, що добрі стосунки продовжаться, незалежно від результату загальних виборів 4 липня.
Він (Кір Стармер - ред.) хороший хлопець... Ріші теж хороший хлопець. Мені здається, що політика Великої Британії щодо України ніколи не змінювалася. І це здається мені таким важливим, тому що лідери можуть змінюватися в різних країнах, але найголовніше - ніколи не змінювати цінності… Ми будемо працювати з вибором британського народу, з прем’єр-міністром, який буде обраний народом Британії,
Доповнення
Парламент Великої Британії офіційно розпущено напередодні дострокових виборів, які відбудуться 4 липня.
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про дострокові парламентські вибори у країна, які відбудуться 4 липня, посилаючись на необхідність вибору Британії свого майбутнього на тлі глобальних викликів, таких як війна в Україні та загрози екстремізму.
Після 14 років правління Консервативної партії в Британії, до влади ймовірніше прийде лейбористський уряд на чолі з Кіром Стармером.
За даними Politico станом на 22 травня консерваторів підтримувало 23% британців, а головних конкурентів – Лейбористську партію – 45%.