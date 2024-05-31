Зеленский прокомментировал предстоящие выборы в Британии

Президент Владимир Зеленский комментируя предстоящие досрочные выборы в Великой Британии заявил, что Украина будет работать с премьер-министром, который будет избран народом Британии. Также он считает, что хорошие отношения продолжатся, независимо от результата. Об этом он сказал в интервью The Guardian, передает УНН.

Детали

Относительно Британии Зеленский сказал, что хорошие отношения продолжатся, независимо от результата всеобщих выборов 4 июля.

Он (Кир Стармер - ред.) хороший парень... Риши тоже хороший парень. Мне кажется, что политика Великой Британии в отношении Украины никогда не менялась. И это кажется мне таким важным, потому что лидеры могут меняться в разных странах, но самое главное - никогда не менять ценности ... мы будем работать с выбором британского народа, с премьер-министром, который будет избран народом Британии, - сказал Зеленский.

Дополнение

Парламент Великобритании официально распущен накануне досрочных выборов, которые состоятся 4 июля.

Премьер-министр Великой Британии Риши Сунак объявил о досрочных парламентских выборах в Страна, которые состоятся 4 июля, ссылаясь на необходимость выбора Британии своего будущего на фоне глобальных вызовов, таких как Война в Украине и угрозы экстремизма.

После 14 лет правления Консервативной партии в Британии, к власти вероятнее придет лейбористское правительство во главе с Киром Стармером.

По данным Politico по состоянию на 22 мая консерваторов поддерживало 23% британцев, а главных конкурентов – Лейбористскую партию – 45%.