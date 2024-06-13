Зеленський на полях саміту G7 зустрівся із прем'єром Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком на полях саміту G7, передає УНН.

"Ми зробимо все необхідне, щоб покласти край незаконній війні путіна. Саме тому Україна вітає зобов’язання Великої Британії продовжувати підтримувати армію, економіку та народ України. У дедалі більш нестабільному світі Британія та Україна єдині в прагненні забезпечити безпечне майбутнє для наших народів", - повідомив Зеленський.

Зеленський зустрівся з лідерами G7 на саміті та отримав чітку підтримку України