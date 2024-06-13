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Зеленський на полях саміту G7 зустрівся із прем'єром Великої Британії

Зеленський на полях саміту G7 зустрівся із прем'єром Великої Британії

Київ • УНН

 • 27513 перегляди

Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Сунаком на саміті G7, підтвердивши їхню спільну прихильність припиненню незаконної війни путіна та забезпеченню підтримки української армії, економіки та народу.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком на полях саміту G7, передає УНН.

"Ми зробимо все необхідне, щоб покласти край незаконній війні путіна. Саме тому Україна вітає зобов’язання Великої Британії продовжувати підтримувати армію, економіку та народ України. У дедалі більш нестабільному світі Британія та Україна єдині в прагненні забезпечити безпечне майбутнє для наших народів", - повідомив Зеленський.

Зеленський зустрівся з лідерами G7 на саміті та отримав чітку підтримку України13.06.24, 18:03 • 37565 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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