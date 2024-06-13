Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Сунаком на саммите G7, подтвердив их общую приверженность прекращению незаконной войны путина и обеспечению поддержки украинской армии, экономики и народа.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на полях саммита G7, передает УНН.
"Мы сделаем все необходимое, чтобы положить конец незаконной войне путина. Именно поэтому Украина приветствует обязательства Великобритании продолжать поддерживать армию, экономику и народ Украины. Во все более нестабильном мире Великобритания и Украина едины в стремлении обеспечить безопасное будущее для наших народов", - сообщил Зеленский.
Зеленский встретился с лидерами G7 на саммите и получил четкую поддержку Украины13 июня 2024, 15:03 • 35013 просмотров