Президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл на саммит в Италию, встретился со всеми лидерами G7, передает УНН со ссылкой на Официальный аккаунт председательства Италии в G7 2024.

Во время саммита G7 ... лидеры встретились с президентом Владимиром Зеленским на сессии, посвященной ситуации в Украине - говорится в сообщении.

Добавим

Зеленский в Telegram-канале также опубликовал видео с саммита и отметил четкую поддержку Украины, международного права и справедливого мира.

"Саммит G7. Четкая поддержка Украины, международного права и справедливого мира. Ежедневно укрепляем наши позиции и добавляем силы нашей защите жизни", - сообщил Президент Украины.

Он добавил, что каждая встреча - ради того, чтобы Украина получила новые возможности для победы.

"Спасибо всем нашим партнерам!" - резюмировал Зеленский.