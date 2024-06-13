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Зеленський зустрівся з лідерами G7 на саміті та отримав чітку підтримку України

Зеленський зустрівся з лідерами G7 на саміті та отримав чітку підтримку України

Київ • УНН

 • 37565 перегляди

Президент Володимир Зеленський зустрівся з усіма лідерами G7 під час саміту в Італії, де отримав чітку підтримку України, міжнародного права та справедливого миру.

Президент України Володимир Зеленський, який прибув на саміт до Італії, зустрівся з усіма лідерами G7, передає УНН із посиланням на Офіційний акаунт головування Італії у G7 2024.

Під час саміту G7 ... лідери зустрілися з президентом Володимиром Зеленським на сесії, присвяченій ситуації в Україні 

- йдеться у повідомленні.

Додамо

Зеленський у Telegram-каналі також опублікував відео із саміту і наголосив на чіткій підтримці України, міжнародного права та справедливого миру.

"Саміт G7. Чітка підтримка України, міжнародного права та справедливого миру.  Щодня зміцнюємо наші позиції та додаємо сили нашому захисту життя", - повідомив Президент України. 

Він додав, що кожна зустріч – заради того, щоб Україна отримала нові можливості для перемоги.

"Дякую всім нашим партнерам!" - резюмував Зеленський.

Антоніна Туманова

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