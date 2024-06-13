Зеленський зустрівся з лідерами G7 на саміті та отримав чітку підтримку України
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський зустрівся з усіма лідерами G7 під час саміту в Італії, де отримав чітку підтримку України, міжнародного права та справедливого миру.
Президент України Володимир Зеленський, який прибув на саміт до Італії, зустрівся з усіма лідерами G7, передає УНН із посиланням на Офіційний акаунт головування Італії у G7 2024.
Під час саміту G7 ... лідери зустрілися з президентом Володимиром Зеленським на сесії, присвяченій ситуації в Україні
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Зеленський у Telegram-каналі також опублікував відео із саміту і наголосив на чіткій підтримці України, міжнародного права та справедливого миру.
"Саміт G7. Чітка підтримка України, міжнародного права та справедливого миру. Щодня зміцнюємо наші позиції та додаємо сили нашому захисту життя", - повідомив Президент України.
Він додав, що кожна зустріч – заради того, щоб Україна отримала нові можливості для перемоги.
"Дякую всім нашим партнерам!" - резюмував Зеленський.