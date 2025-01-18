Окупанти в Маріуполі знайшли новий спосіб привласнення квартир

Окупанти намагаються відібрати квартири у маріупольців, які залишаються в окупації.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада, пише УНН.

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Через значний зріст невдоволення жителів міста щодо відсутності компенсаційного житла, окупанти почали шукати інструменти заспокоєння. Вони заявили про те, що віддаватимуть так звані "безхозні квартири". Але до них вже планують записати квартири не лише тих, хто покинув місто, але й власників, які залишилися

Зокрема, у одному з відеозверненнь, маріупольці зазначили, що їхні будинки вже 2,5 роки знаходяться у стадії "ремонту".

Тепер, через те, що багато хто з людей не може підтвердити право власності, бо досі не відновлені документи та затягнення процесу вступу у спадок - окупанти намагаються відібрати їхні квартири.

Повідомляється, що ремонтувати будинки почали ще влітку 2022 року.

російська підрядна організація спочатку постійно переносила дату завершення робіт, а потім і зовсім зникла.

Ремонту ми так і не побачили. Розбиті під’їзди, аварійні балкони, гнилі комунікації, недороблений дах…За 2,5 роки у наших будинках не змінилося нічого. Навіть стало гірше. Будівельники просто відхрестилися від нас і канули у небуття