Оккупанты в Мариуполе нашли новый способ присвоения квартир

Оккупанты пытаются отобрать квартиры у мариупольцев, которые остаются в оккупации.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет, пишет УНН.

Детали

Из-за значительного роста недовольства жителей города относительно отсутствия компенсационного жилья, оккупанты начали искать инструменты успокоения. Они заявили о том, что будут отдавать так называемые «бесхозные квартиры». Но к ним уже планируют записать квартиры не только тех, кто покинул город, но и владельцев, которые остались - сообщает городской совет.

В частности, в одном из видеообращений, мариупольцы отметили, что их дома уже 2,5 года находятся в стадии «ремонта».

Теперь, из-за того, что многие из людей не могут подтвердить право собственности, потому что до сих пор не восстановлены документы и затягивание процесса вступления в наследство - оккупанты пытаются отобрать их квартиры.

Сообщается, что ремонтировать дома начали еще летом 2022 года.

российская подрядная организация сначала постоянно переносила дату завершения работ, а потом и вовсе исчезла.

Ремонта мы так и не увидели. Разбитые подъезды, аварийные балконы, гнилые коммуникации, недоделанная крыша... За 2,5 года в наших домах не изменилось ничего. Даже стало хуже. Строители просто открестились от нас и канули в небытие - говорят люди.

По словам жителей, псевдоадминистрация города регулярно отчитывается о «восстановлении» жилья. Однако это не соответствует действительности. Жители отмечают, что так называемые «отремонтированные» дома часто сдают без окон, дверей, с аварийными канализационными сетями и крышами.

Напомним

Оккупационные власти ввели новое условие получения компенсации за разрушенное жилье в Мариуполе - инвентаризацию домов. Однако это невозможно, поскольку более 500 многоэтажек полностью снесено оккупантами.