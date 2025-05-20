На ВОТ оккупанты установили контроль за каждым гектаром земли через "мониторинговые комиссии" - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) россияне создают "мониторинговые комиссии", которые будут следить, как фермеры используют землю. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что теперь именно комиссия будет решать, что кому засевать, и кто "неэффективен". В ЦНС утверждают, что:

это - плановая экономика вместо рынка;

продукцию изымают через фейковые "агрооператоры" по заниженным ценам;

прибыли идут не людям, а гауляйтерам.

"На ВОТ - возвращение в СССР. Оккупанты контролируют каждый гектар", - добавили в ЦНС.

Напомним

По информации ЦНС, оккупационные администрации на ВОТ готовят так называемые "экскурсии" для школьников средних и старших классов на территорию Курской области рф. Под видом "чествования жертв украинской агрессии" детям будут показывать разрушенные дома и "свидетелей".

россияне отправляют почтальонов из рф на ВОТ Украины из-за нехватки кадров - ЦНС