российские террористы планируют "законсервировать" разрушенные ими же кварталы Донетчины - "чтобы сохранить память о трагедии от атак ВСУ". Об этом заявил глава оккупационной администрации денис пушилин, сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Детали

пушилин предлагает показывать руины туристам - "как пример сталинграда". Мол, пусть видят, "что бывает, когда приходит Украина".

Но есть "мелочь": эти города уничтожила не Украина, а россия - бомбами, артиллерией, обстрелами. И теперь хочет сделать из этого "зал славы" - отмечают в ЦНС.

Там подчеркивают, что это - очередная манипуляция в информационной войне против украинской идентичности.

Напомним

По информации ЦНС, российские оккупационные администрации получили распоряжение сформировать списки детей из ВОТ для отправки в так называемые "оздоровительные" лагеря в россии. На самом деле речь идет о планомерной милитаризации украинских детей.

Также сообщалось, что российские захватчики преподают для детей-сирот на временно оккупированной территории Донецка и Амросиевки уроки по военной подготовке. Инструкторы – боевики, более 900 детей прошли военную подготовку.

На ВОТ оккупанты установили контроль за каждым гектаром земли через "мониторинговые комиссии" - ЦНС